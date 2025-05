Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250508.1 Rendsburg: Vorführungen der beiden Tatverdächtigen - Folgemeldung zu 250505.3, 250505.4, 250505.5 und 250506.1

Rendsburg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Die beiden vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen wurden gestern am späten Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt. Ihnen wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Ein Richter erließ gegen den 19-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl, er kam in eine Jugendanstalt. Der 21-Jährige Tatverdächtige kam wieder auf freien Fuß.

Für Hinweise steht weiterhin das Hinweisportal zur Verfügung. Unter folgendem Link können Videos, Fotos und Hinweise hochgeladen werden: https://sh.hinweisportal.de/.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell