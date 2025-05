Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250508.2 Kiel: Sonntag Entschärfung zweier Weltkriegsbomben in Meimersdorf und Ellerbek-Wellingdorf

Sonntag entschärft der Kampfmittelräumdienst zwei Fliegerbomben im Kieler Stadtgebiet. Betroffen sind insgesamt rund 1350 Personen aus den Stadtteilen Meimersdorf und Ellerbek-Wellingdorf. In einem gemeinsamen Gespräch legten Vertreterinnen und Vertreter von Kampfmittelräumdienst, Polizei, Feuerwehr, Stadt Kiel, Rettungsdienst, KVG und weiteren beteiligten Stellen den Ablauf der nacheinander stattfindenden Entschärfungen fest.

1) Entschärfung Meimersdorf

Die erste Entschärfung findet Sonntagmorgen in Meimersdorf statt. Hier wurde auf einer landwirtschaftlichen Fläche eine amerikanische 250-Kilo-Bombe, die mit zwei Zündern ausgestattet ist, entdeckt. Vorausgegangen waren Sondierungen, nachdem Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes einem Bombenblindgängerhinweispunkt nachgingen. Nach derzeitigem Stand dürfte aufgrund des Zustands der Bombe von einer komplikationslosen Entschärfung auszugehen sein.

Rund 35 Anwohnerinnen und Anwohner müssen am 11. Mai bis 08 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Zum gleichen Zeitpunkt richtet die Polizei Straßensperren ein, so dass niemand mehr in den auf der Karte gekennzeichneten Bereich hineinkommen kann. Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Bereich aufhält, wird der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung beginnen.

Für diejenigen, die während der Entschärfung nicht anderweitig unterkommen können, stehen Sonntag ab 07 Uhr Räume bei der Freiwilligen Feuerwehr Meimersdorf am Dorfplatz zur Verfügung.

Während der Maßnahmen wird die Bahnstrecke, die Kiel mit Hamburg verbindet, im gekennzeichneten Bereich ab etwa 08 Uhr bis Entschärfungsende gesperrt sein. Ein Schienenersatzverkehrs soll eingerichtet werden. Bahnreisende werden gebeten, sich rechtzeitig zu informieren, in welcher Form geplante Verbindungen stattfinden. Passagiere, die Sonntag mit dem Zug zu oder von einem der Kreuzfahrtschiffe im Kieler Hafen (ab)reisen, sollen über die Reiseanbieter kontaktiert werden.

Ebenfalls von 08 Uhr bis Ende der Entschärfung wird die Landesstraße 318 (Neue Hamburger Straße / Hamburger Chaussee)zwischen dem Kreisverkehr in Molfsee und der Anschlussstelle zur Bundesstraße 404 gesperrt sein.

Weitere Informationen zur Entschärfung stellt die Stadt Kiel auf ihrer Homepage www.kiel.de/entschaerfung-meimersdorf zur Verfügung.

2) Entschärfung Ellerbek-Wellingdorf

Im Anschluss entschärft das Team des Kampfmittelräumdienstes die zweite Weltkriegsbombe in Ellerbek-Wellingdorf. Auf gleiche Weise wie bei der ersten Bombe wurde hier auf einem Grundstück in der Nähe des südlichen Endes des Stadtrat-Hahn-Parks eine britische 250-Kilo-Bombe entdeckt. Der Blindgänger ist mit einem Zünder bestückt. Auch hier gehen die Entschärfer von einem reibungslosen Verlauf aus.

Aufgrund der örtlichen Bebauung gelang es in diesem Fall, den Radius kleiner einzurichten, als es von vergleichbaren Entschärfungen gewohnt ist. Dennoch müssen rund 1300 Anwohnerinnen und Anwohner am Sonntag bis 12 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Zum gleichen Zeitpunkt richtet die Polizei Straßensperren ein, so dass niemand mehr in den auf der Karte gekennzeichneten Bereich hineinkommen kann. Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Bereich aufhält, wird der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung beginnen.

Für diejenigen, die während der Entschärfung nicht anderweitig unterkommen können, stehen Sonntag ab 11 Uhr Räume in der Ellerbeker Schule (Klausdorfer Weg 62-64) zur Verfügung.

Die Bundesstraße 502 (Ostring) ist nicht von der Sperrung betroffen und bleibt durchgehend befahrbar. Wir weisen insbesondere Pächterinnen und Pächter von Parzellen in den im Adressverzeichnis genannten Kleingartenanlagen darauf hin, dass diese bis 12 Uhr verlassen werden müssen. Auch der Stadtrat-Hahn-Park darf im Zeitraum der Entschärfung nicht betreten werden.

Weitere Informationen zur Entschärfung stellt die Stadt Kiel auf ihrer Homepage www.kiel.de/entschaerfung zur Verfügung.

3) Allgemeine Informationen zu beiden Entschärfungen

Angaben zur Dauer der beiden Entschärfungen können nicht gemacht werden. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sollten sich jedoch auf eine längere Abwesenheit einstellen und an Nahrung, Getränke und benötigte Medikamente denken.

Diejenigen, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnungen benötigen, werden gebeten, sich frühzeitig unter 0431 / 5905 555 beim Servicetelefon der Kieler Berufsfeuerwehr zu melden. Die Nummer ist Freitag (09.05.) und Samstag (10.05.) im Zeitraum von 08 Uhr bis 14 Uhr sowie Sonntag (11.05.) ab 07 Uhr erreichbar.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kiel verteilen ab Donnerstag mehrsprachige Handzettel an alle betroffenen Haushalte in Ellerbek-Wellingdorf und Meimersdorf. Da erfahrungsgemäß nicht alle Menschen durch Medien und Handzettel erreicht werden, bitten wir darum, sich gegenseitig in der Nachbarschaft zu informieren.

Etwaige Fahrplanänderungen des Nah- und Fernverkehrs teilen die betroffenen Unternehmen auf ihren jeweiligen Online-Auftritten mit.

Ein Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel ist Sonntag unter den bekannten Telefonnummern erreichbar und befindet sich ab 07:30 Uhr am Meimersdorfer Dorfplatz und im Anschluss ab etwa 11:30 Uhr an der Ellerbeker Schule.

Pressevertreterinnen und -vertreter haben nach der zweiten Entschärfung die Möglichkeit, O-Töne der Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes zu erhalten sowie Bilder der Wellingdorfer Bombe zu machen. Aus Gründen gibt es diese Möglichkeit in Meimersdorf nicht.

