Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnmobil kippt bei Auffahrunfall um

Lichtenau (ots)

(mb) Auf der B68 ist am Montag eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall verletzt worden.

Eine 24-jährige Opel-Corsa-Fahrerin fuhr gegen 18.25 Uhr auf der B68 in Richtung Warburg. Als ein Auto vor ihr bremste und nach links in den Sandweg abbog, bremste auch die Corsa-Fahrerin ab und lenkte nach rechts, um an dem Auto vorbeizufahren. Der hinter dem Corsa fahrende 68-jährige Fahrer eines VW-Wohnmobils machte eine Vollbremsung und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus. Dabei kippte der Bulli um und rutschte gegen den Corsa, an dem ein starker Heckschaden entstand. Die Autofahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde von Angehörigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergung war die B68 bis 20.10 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell