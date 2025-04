POL-HRO: Bargeld, Technik und Schmuck im Visier - Einbruch in Einfamilienhaus in Graal-Müritz

Rostock (ots) - Am 31.03.2025 kam es gegen 18:20 Uhr zu einem gemeinsamen Einsatz der Polizei und Feuerwehr in Rostock Groß Klein. In der Tiefgarage am Klenowtor kam es aus bisher unbekannter Ursache zum Brand eines PKW. Dieser brannte komplett aus. Durch die starke Rauchentwicklung kam es zu Behinderungen im Umfeld und zur vorübergehenden Schließung des Pennymarktes. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet bzw. ...

