POL-HRO: Brand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Plate

Rostock (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden ist es am Doberaner Platz in Rostock zu einem Polizeieinsatz gekommen. Hintergrund war eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gerieten ein 44 Jahre alter Mann deutscher Herkunft und ein 32-jähriger Mann aus Syrien zunächst in einen verbalen, dann in einen handgreiflichen Streit. In der weiteren Folge solidarisierten ...

mehr