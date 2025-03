Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Am Sonntagnachmittag (9. März) wurde ein 55-jähriger Fahrradfahrer aus Werne bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er war gegen 14.45 Uhr im Bereich des Lippeparks auf einem kombinierten Geh-und Radweg unterwegs. Gleichzeitig befand sich unmittelbar vor ihm ein 15-jähriger Mountainbikefahrer aus Hamm, der sich in gleicher Richtung bewegte und plötzlich zu einem Wendemanöver ansetzte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Radler mit ihren Fortbewegungsmitteln. Der Mitfünfziger wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. An den Fahrrädern entstand kein Sachschaden.(es)

