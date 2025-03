POL-HAM: Kunde wird im Supermarkt mit Kopfstößen und Faustschlägen attackiert

Hamm-Mitte (ots) - Ein 33 Jahre alter polizeibekannter Hammer betrat am Samstag, 8. März um 9:20 Uhr einen Drogeriemarkt in der Weststraße. Als der Tatverdächtige mit seiner Einkaufstüte nach kurzem Aufenthalt den Laden verliess, verabschiedete er sich noch mit einem freundlichen Tagesgruß. Zugleich löste er die Warensicherungsanlage im Eingangsbereich aus. Trotzdem setzte er seinen Weg in aller Ruhe fort. Das ...

