LPI-J: Unfallflucht - weißer Citroen Picasso erheblich beschädigt

Apolda (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 30.04.2025 und dem 11.05.2025 wurden im Garagenkomplex in der Stobraer Straße mehrere Garagen aufgebrochen. Ein oder mehrere Unbekannte haben sich dort zu insgesamt 4 Garagen Zugang verschafft. Im selben Zeitraum wurde auch in eine Garage im Garagenkomplex in der Carolinenstraße und in der Schleifenstraße eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden ...

