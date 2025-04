PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zusammenstoß mit PKW, Fahrradfahrer leicht verletzt +++ Unfall im Gegenverkehr

Bad Schwalbach (ots)

Zusammenstoß mit PKW, Fahrradfahrer leicht verletzt, Wehener Straße, 65232 Taunusstein-Orlen, Freitag, 11.04.2025, 20:36 Uhr

(br)Am Freitagabend kam es in der Wehener Straße in Taunusstein-Orlen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Der Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der 20-Jährige befuhr die Wehener Straße auf dem Gehweg in Richtung Ortsausgang. Ein 22-Jähriger wollte mit seinem VW-Golf aus der Untergasse in die Wehener Straße einfahren. Der Fahrradfahrer übersah den PKW und krachte in die linke Fahrzeugseite. Er verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Die Verletzungen waren jedoch nicht behandlungsbedürftig. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt.

Unfall im Gegenverkehr,

Hünstetten-Wallrabenstein, Wörsdorfer Straße, Samstag, 12.04.2025, 17:13 Uhr

(br)Am Samstagabend um 17:13 Uhr stießen zwei PKW in der Wörsdorfer Straße in Hünstetten-Wallrabenstein im Gegenverkehr zusammen. Eine 58-Jährige PKW-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Ein 58-Jähriger Cupra-Fahrer befuhr die Wörsdorfer Straße in aus Richtung Wörsdorf in Richtung Wallrabenstein als er aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er seitlich mit dem Mini der 58-Jährigen, die in entgegengesetzter Richtung mit einem 57-Jährigen Beifahrer unterwegs war. Die 58-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und später zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer, sowie der Unfallverursacher wurden vor Ort untersucht, waren jedoch nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell