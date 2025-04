PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessens

Bad Schwalbach (ots)

Auseinandersetzung in Aarbergen,

Aarbergen (Michelbach), Heidestraße, Donnerstag, 10.04.2025, 0.05 Uhr

(da)Im Aarbergener Ortsteil Michelbach ist es am Donnerstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Kurz nach Mitternacht wurden Rettungsdienst und Polizei in die Heidestraße gerufen. Dort sei es den Mitteilungen zufolge auf offener Straße zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen gekommen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei verletzte Männer im Alter von 40 und 55 Jahren, wobei der 40-Jährige lebensbedrohliche Stichverletzungen aufwies. Die beiden Verletzten wurden unverzüglich ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund erster Zeugenaussagen konnte ein für die Tat in Frage kommender 21-jähriger Mann widerstandslos festgenommen werden. Die genauen Hintergründe und der Geschehensablauf sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Der 21-Jährige befindet sich mittlerweile in Polizeigewahrsam.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell