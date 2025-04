PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Speedmarathon 2025 - Bilanz des Polizeipräsidiums Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

Speedmarathon 2025 - Bilanz des Polizeipräsidiums Westhessen, Donnerstag, 10.04.2025

Eine hohe zweistellige Anzahl an Mitarbeitenden der Landespolizei, aber auch Bedienstete der Kommunen waren am gestrigen Mittwoch, den 09.04.2025, anlässlich des "Speedmarathons 2025" in allen Landkreisen und der Landeshauptstadt Wiesbaden unterwegs, um Kontrollen durchzuführen und Fahrzeugführende auf ihr Fehlverhalten anzusprechen. Insgesamt wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen 43 Kontrollstellen eingerichtet. Im Verlauf des Tages passierten mehr als 150.000 Fahrzeuge die Kontrollstellen. 2.349 Fahrzeugführerinnen oder Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. 184 Personen überschritten die Höchstgeschwindigkeit dermaßen, dass diese nun ein Bußgeldverfahren erwartet. Acht von ihnen werden auch ihren Führerschein abgeben müssen.

Auch mehr als 400 weitere Ordnungswidrigkeiten wurden im Laufe des Tages erfasst. Eine Person beleidigte während einer Kontrolle die Einsatzkräfte und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Im Main-Taunus-Kreis wurde ein Fahrzeug mit 168 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Eine Person überschritt im Hochtaunuskreis die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 43 km/h. In Wiesbaden wurde an einer Kontrollstelle ein Motorrad kontrolliert. Dieses war mit 69 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen worden.

Insgesamt waren 1,5 % aller gemessenen Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Im Vergleich zum letzten Jahr sank die Beanstandungsquote erfreulicherweise. Ein besonderer Fokus lag darin, die Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer direkt mit den Verstößen zu konfrontieren und mit diesen das Gespräch zu suchen. Fast 400 Personen wurden noch vor Ort angehalten und kontrolliert.

Noch immer ist überhöhte Geschwindigkeit der Hauptgrund für tödliche Verkehrsunfälle. Die Polizei in Wiesbaden, im Main-Taunus-Kreis, im Hochtaunuskreis, im Rheingau-Taunus-Kreis und dem Landkreis Limburg-Weilburg werden für die Verkehrssicherheit auch weiterhin Geschwindigkeitskontrollen durchführen und Raser aus dem Verkehr ziehen.

