PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Heranwachsende greifen Verkehrsteilnehmer an +++ Verkehrskontrollen auf Bundesstraße

Bad Schwalbach (ots)

1. Heranwachsende greifen Verkehrsteilnehmer an, Eltville am Rhein, Bahnhofstraße, Dienstag, 08.04.2025, 18.00 Uhr

(jf)Am Dienstabend haben zwei männliche Heranwachsende am Eltviller Bahnhof einen Mann angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen schob der Verkehrsteilnehmer sein Fahrrad über eine dortige Verkehrsinsel in Richtung Wilhelmstraße. Mehrere Heranwachsende sollen sich hierbei dem Mann aus bislang unbekannten Gründen in den Weg gestellt haben. Zwei junge Männer im Alter von 17 Jahren und 18 Jahren wären aus der Gruppe herausgetreten und hätten den 33-Jährigen ins Gesicht geschlagen. In Folge dessen fiel der Mann zu Boden und verletzte sich. Die Heranwachsenden liefen zunächst vom Bahnhof weg, kehrten jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei zurück zum Tatort. Dort wurden sie einer Kontrolle unterzogen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der verletzte Verkehrsteilnehmer wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizeistation Rüdesheim am Rhein hat die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen, aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06722) 91120.

2. Verkehrskontrollen auf Bundesstraße,

Geisenheim, Bundesstraße 42, Dienstag, 08.04.2025, 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Dienstags hat die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei insbesondere auf die Fahrtüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer geachtet. Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr hatten sich die Beamtinnen und Beamten an der Bundesstraße 42 in Höhe des Geisenheimer Fliegerdenkmals aufgestellt. Insgesamt wurden 41 Fahrzeuge samt 68 Insassen kontrolliert. Bei drei Personen ergaben sich erste Hinweise auf einen möglichen vorangegangenen Drogenkonsum. Durchgeführte Urintests widerlegten diese Annahmen. In Summe waren sechs Fahrerinnen und Fahrer nicht korrekt angeschnallt gewesen. Weiterhin wurden Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und dem Verdacht des illegalen Aufenthalts eingeleitet.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell