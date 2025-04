PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein-Hahn, Aarstraße/ Bahnhofstraße, Dienstag, 08.04.2025, 15:08 Uhr

(SIm) Am Dienstagnachmittag wurde eine Fußgängerin in Taunusstein-Hahn beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Eine 81-jährige Frau aus Eltville befuhr mit ihrem Opel Corsa die Bahnhofstraße in Hahn und wollte an der Ampel bei Grün nach links in die Aarstraße, in Fahrtrichtung Wehen einbiegen. Hierbei übersah sie eine 38-jährige Fußgängerin aus Taunusstein, die gerade an der für sie ebenfalls Grün zeigenden Fußgängerampel die Aarstraße überquerte. Die Fußgängerin wurde von dem Pkw erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Die 38-jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca 200 Euro beziffert.

