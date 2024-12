Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Brandeinsätze am Sonntagabend

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löschgruppen aus Grundschöttel, Volmarstein und Esborn wurden am Abend um 18:26 Uhr zu einem brennenden Gartenhaus in der Straße "Am Schlebusch" alarmiert. Bei der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass das circa 50 Quadratmeter große Objekt vollständig in Flammen stand. Die zuerst eintreffenden Kräfte konnten mehrere Personen aus dem Gefahrenbereich retten; diese wurden anschließend dem Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung übergeben, wobei eine Person mit Brandverletzungen in ein spezialisiertes Krankenhaus transportiert wurde. Durch mehrere Trupps unter Atemschutz sowie den Einsatz von mehreren C-Rohren und einem B-Rohr erfolgte eine Kühlung umliegender Gebäude sowie die Bekämpfung des Feuers. Des Weiteren konnte eine Gasflasche aus dem Gefahrenbereich geborgen werden. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen mussten zahlreiche Glutnester auseinandergezogen werden. Zudem versorgte die Kreisfeuerwehrzentrale die Einsatzkräfte mit neuen Atemschutzgeräten. Der Einsatzort wurde anschließend an die Kriminalpolizei übergeben. Aussagen zur Brandursache sowie zur Höhe des Schadens können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Während des laufenden Einsatzes wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheiten Alt-Wetter und Wengern um 19:19 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Wohneinrichtung im Schöntal alarmiert. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden, da eine Bewohnerin der Einrichtung ohne Grund einen Druckknopfmelder eingeschlagen hatte. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell