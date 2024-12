FW-EN: Wetter - Feuerwehr am Wochenende mehrmals im Einsatz

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr)

Die Löscheinheit Wengern wurde am Samstag, 14.12.2024 um 05:13 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Südstraße alarmiert. Hier war eine Person in der Wohnung gestürzt und hatte über den Hausnotrufdienst um Hilfe gerufen. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Wohnungstür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet und die Person konnte dem Rettungsdienst übergeben werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach guten 60 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 11:23 Uhr ebenfalls zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Mühlenfeldstraße alarmiert. Auch hier erfolgte die Alarmierung über einen Hausnotrufdienst. Die Wohnungstür konnte durch die Einsatzkräfte schadenfrei geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben werden. Da für die Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren, konnte der Einsatz nach 25 Minuten beendet werden.

Am Samstagabend um 22:47 Uhr wurden dann die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Alt-Wetter zu einem gemeldeten Verkehrsunfall auf der Vogelsanger Straße alarmiert. Hier war es im Kreuzungsbereich Stevelinger Straße zu einem Unfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte hatte der Fahrer des einen Fahrzeuges dieses schon eigenständig verlassen. Die Fahrerin des anderen Fahrzeuges befand sich noch in diesem, war aber nicht eingeklemmt. Die Person wurde zunächst medizinisch versorgt, ehe sie durch die Feuerwehr schonend aus dem Pkw gerettet werden konnte. Der leichtverletzte Pkw-Fahrer (grüne Kategorie), sowie die schwer verletzte Pkw-Fahrerin (gelbe Kategorie) wurden zunächst in den Rettungswagen behandelt und anschließend in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Die Unfallstelle wurde durch die Einsatzkräfte großflächig ausgeleuchtet, der Brandschutz sichergestellt und die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Die Fahrbahn wurde anschließend noch von Fahrzeugteilen befreit. Zur Aufnahme der Unfallursache und zum Abtransport der beschädigten Fahrzeuge wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach rund 100 Minuten beenden.

Um 01:46 Uhr in der Nacht zum Sonntag holte dann erneut die Einsatzmeldung "Verkehrsunfall" die Einsatzkräfte der Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Alt-Wetter aus den warmen Betten. Diesmal sollte es einen Unfall im Bereich der Autobahn 1 gegeben haben. Noch vor Ausrücken der ersten Einsatzkräfte, stellte die Kreisleitstelle fest, dass sich die für die Autobahn zuständige Feuerwehr Gevelsberg ebenfalls schon auf dem Weg zu der Einsatzstelle befand. Aufgrund dieser Erkenntnis konnten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Wetter (Ruhr) zurück alarmiert werden und diese schnell wieder unter die noch warmen Bettdecken.

