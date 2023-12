Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Dieseldiebstahl auf Firmengelände

Winterberg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 14:40 Uhr bis Mittwoch, 12:00 Uhr kam es in Winterberg zu einem Dieseldiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Firmengelände auf der Straße "Am Hagenblech" in Winterberg. Dort wurden mehrere Tanks von Fahrzeugen und Baumaschinen aufgebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass eine dreistellige Literzahl an Dieselkraftstoff entwendet worden ist. Aufgrund der Tatumstände dürften die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport der Tatbeute genutzt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 in Verbindung zu setzen.

