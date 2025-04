PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand +++ Zwei Einbrecher versuchen in Lagerhalle einzusteigen +++ Betrüger fordern 60.000 Euro +++ Fahrzeug kollidiert mit Stein +++ Unfälle auf der A3

Bad Schwalbach (ots)

1. Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in Mehrfamilienhaus Taunusstein-Bleidenstadt, Flachsbühlstraße, Montag, 07.04.2025, 19:15 Uhr

(fh)Am Montagabend wurden bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bleidenstadt mehrere Personen verletzt, das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt bezüglich der Brandursache. Gegen 19:15 Uhr wurden Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem Brand in der Flachsbühlstraße gerufen. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich bereits aus dem Haus gerettet, weitere wurden von der Feuerwehr aus dem Haus gebracht. Der Feuerwehr gelang es den Brand, welcher ersten Ermittlungen zufolge seinen Ursprung in einem Kellerabteil hatte, im Laufe des Abends zu löschen. Mehrere Personen mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Das Gebäude war zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Stadt Taunusstein sorgte für Unterbringungsmöglichkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner.

Die Ermittlungen der Wiesbadener Kriminalpolizei zur genauen Brandentstehung dauern aktuell an. Derzeit kann eine vorsätzliche Inbrandsetzung nicht ausgeschlossen werden. Daher werden Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

2. Zwei Einbrecher versuchen in Lagerhalle einzusteigen, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Sonntag, 06.04.2025, 17:00 Uhr bis 20:15 Uhr

(fh)Am Sonntagabend kam es in der Rheingaustraße in Oestrich-Winkel zu einem Einbruchsversuch in eine Lagerhalle. Ersten Ermittlungen zufolge versuchten zwei Unbekannte zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr mehrere Türen der Lagerhalle einer dortigen Firma aufzubrechen. Die Türen konnten jedoch nicht geöffnet werden, sodass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht antraten.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 an die Polizeistation Rüdesheim.

3. Betrüger fordern 60.000 Euro, Eltville am Rhein, Montag, 07.04.2025, 13:30 Uhr

(fh)Falsche Polizeibeamte versuchten am Montag vergebens eine 75-Jährige aus Eltville um ihre Wertsachen zu bringen. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, meldeten sich Betrüger am Montagnachmittag gegen 13:30 Uhr bei der Seniorin und gaben an, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Um eine anstehende Untersuchungshaft abzuwenden, müsse sie nun eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro hinterlegen. Im weiteren Verlauf des Telefonates wurde die Dame unter Druck gesetzt und so versucht, sie zur Geldübergabe zu drängen. Die Seniorin kam der Betrugsmasche jedoch auf die Schliche, sodass die Betrüger in der Folge das Telefonat beendeten.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich: Polizei oder Staatsanwaltschaft wird in keinem Fall von Ihnen Bargeld oder Wertgegenstände fordern. Sollten Sie einen derartigen Anruf erhalten, legen Sie auf und vergewissern Sie sich bei Ihren Verwandten und bei Ihrer zuständigen Polizeibehörde.

4. Fahrzeug kollidiert mit Stein, Rüdesheim am Rhein, Rheinstraße, Montag, 07.04.2025, 07.04.2025, 20:45 Uhr

(fh)Am Montagabend ist eine Autofahrerin in Rüdesheim von der Straße abgekommen. Sowohl sie als auch ihr Mitfahrer wurden verletzt. Gegen 20:45 Uhr befuhr die 87-jährige Rüdesheimerin in einem Opel Meriva die Rheinstraße in Richtung Lorch. In Höhe der Haunummer 4 kam die Dame aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte dort mit einem größeren Stein zusammen und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin sowie ihr 86-jähriger Beifahrer verletzten sich und wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

5. Zwei Unfälle auf der A3 im Bereich Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Bereich Niedernhausen, Fahrtrichtung Köln Dienstag, 08.04.2025, 08:30 Uhr

(cw)Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 bei Niedernhausen ein größerer Verkehrsunfall. Im Rückstau kam es zu einem weiteren Unfall mit drei LKW.

Gegen 08:30 Uhr verlor ein 36-Jähriger zwischen den Anschlussstellen Niedernhausen und Idstein vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der rechten Schutzplanke und wurde in Richtung Fahrbahnmitte abgewiesen. Dabei kollidierte sein Fahrzeug, ein Mercedes Vito, mit dem Land Rover einer 45-jährigen Frau. Nachdem der Mann mit der linken Schutzplanke kollidierte, kam er wenige hundert Meter weiter zum Stehen. Ersthelfer leisteten sofort Erste Hilfe bis Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen und den Mann medizinisch versorgten. Die Frau wurde leicht verletzt und der Mann musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen und den Leitplanken wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt.

Im Rückstau in Höhe Niedernhausen kam es wenige Minuten später zu einem Folgeunfall zwischen drei LKW. Hier hatte der Fahrer eines LKW nach ersten Erkenntnissen das Stauende übersehen. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand, der Sachschaden bei diesem Unfall wird ebenfalls auf etwa 50.000 Euro beziffert.

Der Fahrzeugverkehr in Richtung Köln staute sich auf mehrere Kilometer, kurz nach 10:00 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

