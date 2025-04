PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Sachbeschädigung an Bushaltestelle ++ Gefährliche Körperverletzung an Bushaltestelle ++ mehrere Unfälle mit Verletzten ++

Bad Schwalbach (ots)

+ Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Freitag, 04.04.2025, Aarbergen-Rückershausen, Limburger Straße

(SIm) Unbekannte Täter haben eine Glasscheibe der Bushaltestelle Limburger Straße in Aarbergen-Rückershausen eingeschlagen. Die zerstörte Scheibe des Wartehäuschens wurde am Freitagabend, gegen 23:50 Uhr der Polizei gemeldet. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro beziffert. Der genaue Tathergang und die Tatzeit konnten bislang nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124 - 70 78 0 entgegen.

+ Gefährliche Körperverletzung an Bushaltestelle

Samstag, 5. April 2025, 18:40 Uhr, Heidenrod-Kemel, An der Taunuskaserne

(Kn) Der 17-jährige Geschädigte aus Kemel fuhr mit seiner Begleitung mit dem Bus der Linie 275 und beide stiegen an der genannten Haltestelle aus. Während der Fahrt suchte der spätere Beschuldigte bereits Blickkontakt zum Geschädigten und offensichtlich "Streit". Hierbei habe er den Geschädigten mehrmals in einer osteuropäischen Sprache angesprochen, die dieser jedoch nicht verstand. Nachdem die drei Personen ausgestiegen waren, suchte der Beschuldigte unmittelbar die Konfrontation mit dem Geschädigten und es entstand eine Rangelei über mehrere Minuten, in deren Verlauf der Geschädigte mehrfach geschlagen und getreten wurde. Erst als ein unbeteiligter Passant einschritt und die Parteien trennen wollte, ließ der Täter ab und ging in Richtung Kemel davon. Der Geschädigte erlitt diverse Prellungen und eine Platzwunde am Kopf. Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: ca. 1,60 m groß, 16 - 17 Jahre alt, schlank, osteuropäische Erscheinung, dunkle kurze Haare, schwarzer Adidas-Jogginganzug, schwarze Nike-Turnschuhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-70780 entgegen.

+ Ausparkunfall mit leichtverletzter Person

Freitag, 04.04.2025, 17:40 h, Bad Schwalbach, Parkplatz Am Kurpark

(mp) Am Freitag, den 04.04.2025 gegen 17:40 h wurde in Bad Schwalbach eine 75-Jährige aus Bad Schwalbach bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Kurpark leicht verletzt. Ein 50-Jähriger aus Bad Schwalbach wollte mit seinem Skoda rückwärts aus einer Parklücke ausparken und übersah dabei den Mitsubishi der Dame. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sie sich leichte Verletzungen zuzog. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 5000,- EUR geschätzt.

+ Rotlicht missachtet, zwei Verletzte bei Unfall

Samstag, 05.04.2025, 08:00 h, Taunusstein-Hahn, Aarstraße Ecke Yeoviler-Straße

(mp) Am Samstag, den 05.04.2025 um 08:00 h wurden an der Kreuzung Aarstraße/Yeoviler-Straße zwei Personen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 65-jährige Taunussteinerin befuhr mit ihrem Skoda Fabia aus Bleidenstadt kommend die Aarstraße. An der Kreuzung missachtete sie das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit dem Kia Picanto einer 57-jährigen Taunussteinerin, die aus der Yeoviler-Straße bei "grün" einbog. Die Unfallbeteiligten wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 21000,- EUR.

+ Zwei Leichtverletzte bei Unfall mit Motorrad und PKW

Samstag, 05.04.2025, 18:20 h, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße/K634

Am Samstag, den 05.04.2025 gegen 18:20 h wurden in Oestrich-Winkel in der Rheingaustraße ein PKW-Fahrer und ein Motorradfahrer leicht verletzt. Ein 51-jähriger Hallgartener befuhr mit seinem Skoda Roomster die Rheingaustraße in Richtung Hattenheim und wollte nach links in Richtung Hallgarten abbiegen. Dies bemerkte der mit seiner 750er Suzuki hinter ihm fahrende 21-jährige Eltviller zu spät. Bei dem Versuch, den PKW zu überholen, stieß er mit diesem zusammen und kam zu Fall. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000,- EUR geschätzt.

+ In geparkte Fahrzeuge gefahren und geflüchtet

Samstag, den 05.04.2025, 23:48 h, Niedernhausen-Oberjosbach, Limburger Straße

(Wö) Am Samstag, den 05.04.2025, kam es in der Nacht um 23:48 Uhr in Niedernhausen-Oberjosbach zu einer Verkehrsunfallflucht mit vier beschädigten Fahrzeugen und erheblichem Sachschaden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein weißer Transporter die Limburger Straße in Niedernhausen-Oberjosbach in Richtung Ehlhalten. Aus unbekannter Ursache kam das Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte in ein geparktes Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralles wurden zwei dahinter parkende Fahrzeuge ebenfalls beschädigt. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall mit seinem Fahrzeug. Mehrere Anwohner wurden durch den Unfall aufgeschreckt und meldeten sich beim Notruf. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte das verursachende Fahrzeug in Eppstein-Niederjosbach aufgefunden werden. Der Fahrer wurde allerdings nicht mehr angetroffen. Durch den Unfall entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 25.000,-EUR. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall und dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich unter 06126-93940 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

