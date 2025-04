PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++

Bad Schwalbach (ots)

B54, Aarstraße, zwischen den Abfahrten Laufenselden und Reckenroth Freitag, 04.04.2025, 15:16 Uhr

(SIm) Am Freitagnachmittag kam es auf der B54, Nähe Aarbergen-Michelbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 22-jähriger Mann aus Wiesbaden befuhr mit seinem Motorrad der Marke Honda die B54, aus Richtung Bad Schwalbach kommend, in Fahrtrichtung Aarbergen. Zwischen den Abfahrten Laufenselden und Reckenroth geriet der junge Mann in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden Sattelzug eines 57-järigen Mannes aus Beselich. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten für ca. 4,5 Stunden vollgesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell