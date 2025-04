PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Dodge Ram aus Einfahrt entwendet +++ Mehrere Tonnen Diebesgut +++ Verkehrsunfall nach Überholmanöver - Zeugen gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Dodge Ram aus Einfahrt entwendet,

Taunusstein-Hahn, Goethestraße, Freitag, 04.04.2025, 03:15 Uhr

(fh)In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte in Taunusstein-Hahn einen hochwertigen schwarzen Pick-up gestohlen. Gegen 03:15 Uhr näherten sich dem in einer Hauseinfahrt in der Goethestraße geparkten Dodge Ram zwei Unbekannte. Diese öffneten auf bislang unbekannte Art und Weise das Fahrzeug mit dem Kennzeichen "MTK-MX 333" und fuhren damit anschließend davon. Ersten Hinweisen zufolge könnten die Diebe zuvor mit einem weiteren Dodge Ram zum Tatort gefahren sein.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl sowie verdächtige Beobachtungen rund um die beiden Pick-ups unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Mehrere Tonnen Diebesgut,

Heidenrod-Laufenselden, Am Heiligenborn, Mittwoch, 02.04.2025, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 03.04.2025, 17:00 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag wurden von einem Firmengelände in Heidenrod-Laufenselden Fahrzeugteile, mehrere Tonnen Schrott sowie Kupferrohre gestohlen. Am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr stellte ein Verantwortlicher der Firma aus der Straße "Am Heiligenborn" das Fehlen der besagten Gegenstände fest und informierte die Polizei. Ein Abtransport des Diebesguts mit einem größeren Fahrzeug/Lkw scheint am wahrscheinlichsten. Im Zusammenhang mit der Tat könnten zwei Männer stehen, von denen eine Beschreibung vorliegt. Sie sollen circa 25 bis 40 Jahre alt gewesen sein und schwarze, kurze Haare gehabt haben. Sie waren mit einem weißen Citroën Jumper älteren Baujahrs im Vorfeld der Tat unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Verkehrsunfall nach Überholmanöver - Zeugen gesucht, Idstein-Walsdorf, Landesstraße 3026, Mittwoch, 02.04.2025, 14:45 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag sorgte ein Verkehrsteilnehmer bei Walsdorf im Rahmen eines Überholmanövers für einen Verkehrsunfall und flüchtete. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein schwarzer Mercedes gegen 14:45 Uhr die Landesstraße 3026 von Wörsdorf nach Walsdorf. Hierbei setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrradfahrers an und zwang dabei den entgegenkommenden Dacia Logan einer 21-Jährigen zum Ausweichen. Dieser kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten. Der schwarze Mercedes fuhr, ohne sich um den entstandenen Unfall zu kümmern, in Richtung Walsdorf davon. Am Dacia sowie dem Schild und der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach der verantwortlichen Person des schwarzen Mercedes sowie dem Fahrradfahrer, welcher ein wichtiger Zeuge sein könnte. Hinweise werden von der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell