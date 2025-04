PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: E-Scooter gestohlen +++ Acht Wildunfälle binnen etwa 24 Stunden

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Scooter gestohlen,

Taunusstein, Hahn, Aarstraße, 30.03.2025, 09.00 Uhr bis 01.04.2025, 16.00 Uhr

(pl)Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Aarstraße in Taunusstein-Hahn wurde zwischen Sonntagmorgen und Dienstagnachmittag ein E-Scooter gestohlen. An dem entwendeten schwarzen Roller von Xiaoben war zuletzt das Versicherungskennzeichen "526 WVC" angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Acht Wildunfälle binnen etwa 24 Stunden, Rheingau-Taunus-Kreis, 02.04.2025 bis 03.04.2025

(pl)Zwischen dem frühen Mittwoch- und Donnerstagmorgen kam es im Rheingau-Taunus-Kreis zu acht Zusammenstößen mit Wildtieren, bei welchen ein Gesamtschaden von über 15.000 Euro entstand. Die in den verunfallten Fahrzeugen befindlichen Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Großteil der Unfälle ereignete sich in den Morgen- oder Abendstunden im Bereich Idstein, Niedernhausen, Waldems, Taunusstein, Hohenstein sowie Aarbergen. Die Polizei rät: Unterschätzen Sie nicht die Gefährdung durch Tiere, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete sollte vorsichtig gefahren werden - rechnen Sie insbesondere in den Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand - einem Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus - bremsen Sie ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell