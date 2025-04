POL-RTK: Einbruch in Spielwarengeschäft +++ Diebe suchen Baustelle auf +++ Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Einbruch in Spielwarengeschäft +++ Diebe suchen Baustelle auf +++ Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Bad Schwalbach

1. Einbruch in Spielwarengeschäft, Idstein, Wiesbadener Straße, Dienstag, 01.04.2025, 02:00 Uhr bis 03:20 Uhr

(fh)In der Nacht zu Dienstag sind zwei maskierte Einbrecher in ein Spielwarengeschäft in Idstein eingestiegen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter gegen 02:00 Uhr eine rückwärtige Tür zu dem in der Wiesbadener Straße gelegenen Ladens auf. Anschließend betraten sie den Lagerraum und entwendeten mehrere Kartons mit Spielwarenartikeln. Gegen 03:20 Uhr flüchteten die beiden mutmaßlich in einem Fahrzeug vom Tatort. Von den beiden mit Sturmhauben maskierten Einbrechern liegen Personenbeschreibungen vor. Einer ist etwa 1,80 m groß, hat eine stämmige Statur und helle Hautfarbe. Er war mit einer weißen Oberbekleidung, einer dunkelblauen Jeans sowie einer schwarzen Trainingsjacke mit weißen Streifen über den Armen bekleidet gewesen. Sein Komplize war etwas kleiner und von normaler Statur. Er trug dunkle Kleidung.

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

2. Diebe suchen Baustelle auf, Geisenheim, Langestraße, Montag, 31.03.2025, 15:30 Uhr bis Dienstag, 01.04.2025, 07:30 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen haben Diebe auf einer Baustelle in Geisenheim zugeschlagen. Zu einem bislang nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt betraten die Unbekannten das Gelände in der Langestraße und hebelten dort die Zugangstür eines Baucontainers auf. Aus diesem nahmen sie zwei Kettensägen sowie einen Stromgenerator an sich und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

3. Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz, Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Freitag, 28.03.2025, 18:50 Uhr bis 19:10 Uhr

(fh)Auf dem Parkplatz eines Discounters in Taunusstein-Hahn ereignete sich am Freitagabend eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen oder Zeugen sucht. In dem kurzen Zeitfenster von 18:50 Uhr bis 19:10 Uhr parke ein blauer Ford Puma auf dem Parkplatz in der Kleiststraße, als er von einem unbekannten Fahrzeug im Heckbereich angefahren wurde. Anschließend flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin vom Unfallort und hinterließ am Ford einen Schaden in Höhe von knapp 2.500 Euro.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

