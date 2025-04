PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: An Zugangstür gescheitert +++ Unbekannter stiehlt Portemonnaie aus Pkw +++ Graffiti gesprüht +++ Vandalismus an Schule +++ Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße

Bad Schwalbach (ots)

1. An Zugangstür gescheitert,

Niedernhausen, Schöne Aussicht, Freitag, 28.03.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 31.03.2025, 08:30 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende ist ein Einbrecher bei dem Vorhaben gescheitert, in einen Niedernhausener Bürokomplex einzubrechen. In der Zeitspanne von Freitagabend, 18:00 Uhr, bis Montag, 08:30 Uhr, suchte der Täter das Bürogebäude in der Straße "Schöne Aussicht" auf und machte sich dort mit einem Werkzeug an der Haupteingangstür zu schaffen. Das Schloss hielt jedoch den Aufbruchsversuchen stand, sodass der Unbekannte unverrichteter Dinge das Weite suchte.

Die Polizei in Idstein nimmt Hinweise in der Sache unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Unbekannter stiehlt Portemonnaie aus Pkw, Niedernhausen, Idsteiner Straße, Montag, 31.03.2025, 13:40 Uhr

(fh)Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagmittag in Niedernhausen die Gunst der Stunde genutzt und aus einem unverschlossenen Fahrzeug ein Portemonnaie entwendet. Zeugen beobachteten um 13:30 Uhr einen Mann mit einem Fahrrad, der die Idsteiner Straße entlanglief, bei einem geparkten Fahrzeug stoppte und aus dem nichtverschlossenen Pkw ein Portemonnaie entwendete. Anschließend flüchtete der Unbekannte auf seinem Fahrrad in Richtung der Frankfurter Straße. Es soll sich bei dem Dieb um einen etwa 60 Jahre alten Mann mit Halbglatze und grauen Haaren gehandelt haben. Er habe eine athletische Figur gehabt und eine rote Jacke sowie eine schwarze Hose getragen. Das mitgeführte Fahrrad war blau.

Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Schulgebäude mit Graffiti verunstaltet, Taunusstein-Wehen, Mainzer Allee, Freitag, 28.03.2025, 14:00 Uhr bis Montag, 31.03.2025, 08:00 Uhr

(fh)Über das zurückliegende Wochenende haben Unbekannte ein Schulgebäude in Taunusstein-Wehen mit Farbe verunstaltet. Am Montagmorgen wies das Gebäude in der Mainzer Allee ein großflächiges, im Zeitraum seit Freitagmittag angebrachtes Graffiti auf. Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur. Der Sachschaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

4. Vandalismus an Schule,

Idstein, Auf der Au, Freitag, 28.03.2025, 14:30 Uhr bis Montag, 31.03.2025, 06:00 Uhr

(fh)Am Wochenende kam es an einer Grundschule in Idstein zu Vandalismusschäden. Unbekannte hatten im Zeitraum seit Freitag das Schulgelände in der Straße "Auf der Au" betreten und offenbar mit Steinwürfen mehrere Dachziegel der Turnhalle sowie eine Zugangstür der Schule beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

5. Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße, Bundesstraße 42, Höhe Rüdesheimer Hafen, Montag, 31.03.2025, 16:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag stießen auf der Bundesstraße 42 zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Beide Insassen wurden verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 59-jähriger Rüdesheimer gegen 16:00 Uhr mit seinem VW Polo die B 42 von Geisenheim kommend in Richtung Rüdesheim. In Höhe des Rüdesheimer Hafens geriet das Auto aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Citroën C3 einer 84-jährigen Geisenheimerin zusammen. Bei dem Unfall wurden der 59-Jährige sowie die 84-Jährige verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell