POL-RTK: Zwei Einbrecher in Fitnessstudio zugange +++ In Tierarztpraxis eingestiegen +++ Ford Kuga entwendet +++ Mehrere Verstöße bei Kontrolle festgestellt +++ Geparkte Pkw beschädigt

1. Zwei Einbrecher in Fitnessstudio zugange, Walluf, Im Grohenstück, Sonntag, 30.03.2025, 20:00 Uhr bis 23:15 Uhr

(fh)Am Sonntagabend wurden zwei Einbrecher in einem Fitnessstudio in Walluf entdeckt und in die Flucht geschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge stießen Reinigungskräfte des Fitnesscenters in der Straße "Im Grohenstück" nach der Schließungszeit gegen 23:15 Uhr im Gebäude auf die beiden Einbrecher, welche sofort und ohne Beute das Weite in Richtung Martinsthaler Straße suchten. Zuvor hatten die Täter im Studio mehrere Türen aufgehebelt und sich so einen Weg durch das Gebäude gebahnt. Durch das rabiate Vorgehen entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Es soll sich um zwei etwa 1,75 m bis 1,80 m große Männer mit sportlicher Figur gehandelt haben. Beide seien dunkel gekleidet gewesen und sollen Sturmhauben sowie Handschuhe getragen und Brecheisen mit sich geführt haben. Sie hätten sich darüber hinaus in einer ausländischen Sprache unterhalten.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. In Tierarztpraxis eingestiegen,

Heidenrod-Laufenselden, Krailing, Samstag, 29.03.2025, 13:00 Uhr bis Sonntag, 30.03.2025, 14:15 Uhr

(fh)Am Wochenende ereignete sich in Heidenrod-Laufenselden ein Einbruch in eine Tierarztpraxis. Zwischen Samstag, 13:00 Uhr und Sonntag, 14:15 Uhr suchten die Einbrecher das Gelände in der Straße "Krailing" auf und schlugen dort ein Kellerfenster ein. Anschließend betraten sie die Klinik und entwendeten aus dem Kassenbereich Bargeld mit welchem sie die Flucht antraten.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Ford Kuga entwendet,

Oestrich-Winkel, Jakobstraße, Sonntag, 30.03.2025, 21:30 Uhr

(fh)Am Sonntagabend haben Fahrzeugdiebe in Oestrich-Winkel einen geparkten Pkw gestohlen. Um 21:30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin aus der Jakobstraße wie ihr vor dem Wohnhaus geparktes Fahrzeug, ein grauer Ford Kuga mit dem Kennzeichen "RÜD-JF 802", plötzlich davonfuhr. Hinter dem flüchtenden Fahrzeug befand sich ein roter Pkw, welcher mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte.

Aufgrund der Spurenlage am Tatort geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zum Öffnen des Fahrzeugs sogenannte Funkwellenverlängerer benutzt haben könnten. Mit diesen Geräten ist es möglich, die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Niemals den Schlüssel in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Mehrere Verstöße bei Kontrolle festgestellt, Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Nacht zum Freitag, 28.03.2025

(fh)In der Nacht zum Freitag hat die Polizei in Oestrich-Winkel Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei einige Verstöße festgestellt und geahndet. In den Abend- und Nachtstunden hatten sich mehrere Beamtinnen und Beamte im Bereich der Hauptstraße postiert und Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer kontrolliert. Bei den mehrstündigen Maßnahmen wurden insgesamt 13 Ordnungswidrigkeiten, aber auch einige Straftaten festgestellt. So wurden Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. In einem Fall lag ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor. Bei den Ordnungswidrigkeiten mussten die Kontrollierenden leider eine große Bandbreite an Delikten feststellen. Diese reichten von abgefahrenen Reifen, Verstößen gegen die Gurtpflicht bis hin zu nicht mitgeführten Dokumenten. Auffällig war darüber hinaus, dass gleich mehrere Personen gegen ein Durchfahrtsverbot in dem Bereich verstoßen hatten.

Die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis wird auch in Zukunft immer wieder im Sinne der Verkehrssicherheitsarbeit Kontrollen durchführen.

5. Geparkte Pkw beschädigt,

Hünstetten-Wallrabenstein, Steinkaut, Samstag, 29.03.2025, 23:30 Uhr bis Sonntag, 30.03.2025, 11:15 Uhr

(fh)Im Hünstettener Ortsteil Wallrabenstein wurden am Wochenende zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Am Sonntagvormittag wiesen ein silberner VW Polo sowie ein schwarzer Mazda 3 in der Straße "Steinkaut" frische Beschädigungen auf. Beim VW war mit einem Stein die Windschutzscheibe eingeworfen, beim Mazda ein Außenspiegel abgetreten worden. Der Tatzeitraum lässt sich auf 23:30 Uhr bis 11:15 Uhr eingrenzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

