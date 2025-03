PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Falsche Handwerker +++ Alkoholisiert im Straßenverkehr +++ Verkehrskontrollen in Rüdesheim und Eltville

Bad Schwalbach (ots)

1.Falsche Handwerker, Geisenheim, Schmittstraße, Mittwoch, 26.03.2025, 11:00 Uhr

(md) In den vergangenen Tagen waren falsche Handwerker unterwegs und beklauten eine Seniorin aus Geisenheim. Wie der Polizei bekannt wurde, klingelten Handwerker am Mittwoch gegen 11:00 Uhr bei der Hausbewohnerin und gaben an, aufgrund eines vermeintlichen Wasserrohrbruchs in die Wohnung zu müssen. Nachdem die Seniorin den Personen Zutritt gewährte, entwendeten diese aus der Wohnung Schmuck im Wert von knapp 5.000 Euro. Die beiden Männer im Alter zwischen 35-40 Jahren sollen mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Einer von ihnen war 160-170 cm groß und trug dunkle Arbeitskleidung und eine blaue Weste.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2.Alkoholisiert im Straßenverkehr, Taunusstein, Hahn, Aarstraße, Donnerstag, 27.03.2025, 19:00 Uhr

(md) Am gestrigen Abend endete die Fahrt eines 54-jährigen aus Taunusstein mit einer Blutentnahme bei der Polizei. Aufmerksame Zeugen konnten den stark alkoholisiert wirkenden Mann beobachten, wie dieser in einen Mercedes stieg und losfuhr. Die alarmierte Polizeistreife konnte das Auto samt Fahrer wenige Minuten später antreffen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer mit über 4 Promille in sein Fahrzeug gestiegen war. Dieser musste den Führerschein abgeben und muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

3. Verkehrskontrollen in Rüdesheim und Eltville, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, Eltville, Schwalbacher Straße, Bundesstraße 42, Donnerstag, 27.03.2025, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(md) Beamte der Polizeistation Rüdesheim kontrollierten am gestrigen Donnerstag in Zusammenarbeit mit der Kommune Rüdesheim Verkehrsteilnehmer. Im Bereich der Geisenheimer Straße in Rüdesheim wurden Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 13:15 Uhr im Rahmen einer Kontrollstelle überprüft. Erfreulicherweise hielten sich die meisten Verkehrsteilnehmer an die Straßenverkehrsordnung. Insgesamt konnten jedoch sechs Verstöße gegen die Gurtpflicht, sowie ein Verstoß gegen die Handynutzung geahndet werden. Bei einem Verkehrsteilnehmer bestand zudem der Verdacht, dass das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert war.

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus Eltville kontrollierten im Verlauf des Donnerstages die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr wurden in der Schwalbacher Straße und Bertholdstraße sowie auf der Bundesstraße 42 im Bereich der Überführung H.J.-Müller-Straße in Eltville Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Auch hier hielten sich die meisten Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeit, vereinzelt wurden Ordungswidrigkeiten geahndet.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell