PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pedelec entwendet +++ Diebstahl von Autoteilen +++ Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Bad Schwalbach (ots)

1.Pedelec entwendet, Niedernhausen, Platter Straße, Mittwoch, 05.03.2025, 13:00 Uhr bis Mittwoch, 26.03.2025, 10:00 Uhr

(md) Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es in den vergangenen Wochen zu einem Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs aus den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Platter Straße in Niedernhausen. Unbekannte hatten sich dabei Zutritt in das Kellerabteil verschafft und entwendeten das schwarze Pedelec der Marke Prophete im Wert von knapp 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2.Dienstahl von Autoteilen, Niedernhausen, Idsteiner Straße, Mittwoch, 26.03.2025, 09:00 Uhr bis Mittwoch, 26.03.2025, 16:20 Uhr

(md) Diebe hatten es im Laufe des Mittwochs in Niedernhausen auf Fahrzeuge der Marke BMW abgesehen und entwendeten Autoteile. Wie der Polizei bekannt wurde, haben Unbekannte auf einem Parkplatz in der Idsteiner Straße an insgesamt drei Fahrzeugen der Marke BMW die Spiegeleinsätze der Außenspiegel ausgebaut und entwendet.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

3.Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss, Rüdesheim, Europastraße, Mittwoch, 26.03.2025, 12:00 Uhr

(md) Ein Verkehrsteilnehmer, der im Verdacht steht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Auto geführt zu haben, musste am Mittwoch seine Fahrt vorzeitig beenden. In den Fokus einer Polizeistreife geriet ein 48-jähriger aus Rüdesheim, der mit seinem Mercedes gegen 12:00 Uhr die Europastraße in Rüdesheim befuhr. Eine anschließende Verkehrskontrolle ergab Hinweise darauf, dass der Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, was in Folge ein Drogenschnelltest bestätigte. Der Fahrer wurde daher für eine Blutentnahme zur Polizeistation verbracht und muss sich nun wegen einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell