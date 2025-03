PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ zwei Radfahrer bei Unfall verletzt ++ Unfälle unter Alkoholeinfluss ++ Einbruch in Wohnhaus ++

Zwei Radfahrer bei Unfall verletzt

Samstag, 28.03.2025, 16:45 h,

L3035, Hausen v. d. Höhe Richtung Kiedrich

(mp) Am Samstag, den 28.03.2025 gegen 16:45 h befuhr 34jähriger Wiesbadener mit seinem Rennrad die L 3035 aus Hausen v. d. Höhe kommend in Richtung Kiedrich. In Höhe der Unfallstelle bremste er ab, um auf der Fahrbahn zu wenden. Dies bemerkte ein hinter ihm ebenfalls mit einem Rennrad fahrender 65jähriger Wiesbadener zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Dabei wurde der jüngere leicht und der ältere schwer verletzt. Beide kamen zur Behandlung in Wiesbadener Krankenhäuser. Die Höhe des entstandenen Schadens an den Fahrrädern lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Samstag, 28.03.2025, 21:40 h,

Taunusstein-Neuhof, Gartenstraße/Lilienstraße

(mp) Am Samstag, den 28.03.2025 gegen 21:40 h meldete eine Verkehrsteilnehmerin ein Fahrzeug, das in Taunusstein-Neuhof im Kornblumenweg in Schlangenlinien und schließlich über eine Verkehrsinsel im Kreisel Gartenstraße/Lilienstraße fuhr. Mit zwei platten Reifen kam das Fahrzeug noch bis in den Asternweg. Hier stellte der Fahrer es ab und verließ es zu Fuß. Durch eine Streife konnte der 57jährige Taunussteiner kurz darauf in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Das Ergebnis eines Atemalkoholtest lag bei knapp 3 Promille. Außerdem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste die Polizisten zur Polizeistation in Bad Schwalbach begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Anschließend durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Er war bereits am Abend des 27.03.2025 in ähnlicher Weise aufgefallen, als er mit seinem PKW durch Taunusstein-Wehen fuhr. Hier ergab der Alkoholtest einen Wert von über 4 Promille. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt, bevor er sich zu Fuß auf den Heimweg machen durfte. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Einbruch in Wohnhaus

Samstag, 29.03.2025, zwischen 17:30 und 20:45 Uhr, Taunusstein, Spessartstraße

(am) Am Freitagabend kam es in Taunusstein-Bleidenstadt zu einem Einbruch in ein Wohnhaus, bei dem mehrere Wertgegenstände entwendet wurden. Zwischen 17:30 und 20:45 Uhr hebelten Einbrecher während der Abwesenheit der Bewohner ein Fenster einer Doppelhaushälfte in der Spessartstraße auf. Durch das Fenster stiegen die Täter in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nachdem man Schmuck und andere Wertgegenstände gefunden hatte, wurde das Haus durch die Terrassentüre verlassen. Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die weiteren Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Zeugenaufruf

Sonntag, 30.03.2025, 00:55 Uhr,

L 3037 Gemarkung Schlangenbad/Bad Schwalbach

(kn) Zur genannten Zeit wurde eine Zeugin auf einen verdächtigen weißen Pkw Ford aufmerksam, der Schlangenlinien fuhr und dessen Fahrer gegen einen Leitpfosten fuhr. Nachdem der Fahrer sich auf dem Parkplatz eines Freizeitparks schwankender weise den Schaden am Auto angesehen hatte, setzte er seine Fahrt in Richtung Bad Schwalbach fort. Die Zeugin hielt Kontakt zur Polizei und gab Standortmitteilungen, so daß eine Streife der Polizei Bad Schwalbach Pkw und Fahrer antreffen und kontrollieren konnte. Der Fahrer, ein 50jähriger polnischer Staatsbürger aus Walluf, war merklich alkoholisiert und mußte sich einer Blutentnahme unterziehen. Im Anschluss daran wurde er entlassen. Der von ihm geführte Pkw Ford wies zahlreiche Schäden, u.a. einen platten Reifen, auf. Möglicherweise wurden durch das Fahrzeug zuvor bereits Beschädigungen verursacht. Diesbezüglich laufen die polizeilichen Ermittlungen. Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise hierzu unter 06124 - 70780 entgegen.

