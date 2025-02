POL-EL: Sustrum - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach versuchtem Betrug fest - Präventive Warnung vor falschen Polizeibeamten

Spelle (ots) - In der Nacht zu Samstag, zwischen 2 und 5 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Autohauses an der Dreierwalder Straße in Spelle. Dort brachen sie zwei Container auf und entwendeten etwa 40 Rädersätze. Anschließend flüchteten sie in einem Sprinter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der ...

