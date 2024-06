Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Trocknerbrand führt zu Großeinsatz

Mainz (ots)

Am Abend des 06. Juni 2024 wurde der Feuerwehr Mainz ein Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in Gonsenheim gemeldet. Gegen 21:30 Uhr wurden daher durch die Leitstelle die Löschzüge beider Wachen der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Gonsenheim mit insgesamt 35 Einsatzkräften an die Einsatzstelle alarmiert. Die Kräfte der Feuerwehr mussten zu diesem Zeitpunkt noch davon ausgehen, dass Menschenleben in Gefahr sind. Vor Ort konnte der Brand eines Wäschetrockners im Keller schnell unter Kontrolle gebracht werden. Wegen des Brandes kam es zu einer Verrauchung des Treppenraumes, weshalb alle Bewohner durch die Feuerwehr ins Freie gebracht werden mussten. Da es sich um eine Vielzahl von Betroffenen handelte, wurde die Abschnittsleitung Gesundheit und eine Schnelleinsatzgruppe zur Sichtung und Betreuung der Bewohner alarmiert. Glücklicherweise wurden keine der 31 Bewohner verletzt. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr konnten alle Bewohner die Nacht in ihren Wohnungen verbringen. Die Freiwillige Feuerwehr stand für weitere Einsätze im Stadtgebiet bereit und besetzte die leere Hauptfeuerwache in Bretzenheim. Unterstützt haben die Feuerwehr bei dem Einsatz die Mainzer Netze, die Polizei und die Objektverantwortlichen. Weitere Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell