PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Alkoholisierter Fahrer verursacht Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten +++

Bad Schwalbach (ots)

Gem. Taunusstein, B54, Eiserne Hand

Samstag, 05.04.2025, 01:25 Uhr

(SIm) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der B54, in Höhe Eiserne Hand zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw, bei welchem drei Personen verletzt wurden. Ein 30-jähriger Mann aus Mainhausen befuhr mit seinem VW Touran die B 54, aus Ri. Taunusstein kommend, in Fahrtrichtung Wiesbaden. In Höhe des Parkplatzes Eiserne Hand geriet der 30-jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden VW Passat eines 20-jährigen Mannes aus Taunusstein. Da bereits in den Notrufen mehrere verletzte Personen und auch eine eingeklemmte Person gemeldet wurden, wurden mehrere Rettungswagen und die Feuerwehr alarmiert. Der Fahrer des VW Passat wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer, sein 22-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 30-jährigen Unfallverursacher ergab einen Wert von über zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die verletzten Personen wurden zur ärztlichen Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Im Fahrzeug des Unfallverursachers befand sich zum Unfallzeitpunkt ein kleiner Hund. Dieser konnte unverletzt durch Diensthundeführer der Polizei gesichert und im Anschluss an Angehörige übergeben werden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten für ca. drei Stunden vollgesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell