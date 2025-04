PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 16-jährige Jugendliche aus Idstein-Wörsdorf vermisst

Bad Schwalbach (ots)

(Wö)Seit Samstag, den 05.04.2025, wird die 16-jährige Lynn Lauer aus Idstein-Wörsdorf vermisst. Lynn verließ das elterliche Wohnhaus am Samstag, den 05.04.2025 nachts gegen 01:00 Uhr, in unbekannte Richtung mit unbekanntem Ziel. Konkrete Anlaufadressen sind derzeit nicht bekannt. Die Vermisste ist 164 cm groß, hat eine schlanke Statur und schwarze lange Haare. Zuletzt wurde sie von einem Bekannten am 07.04.2025 gegen 16:30 Uhr in der Idsteiner Innenstadt gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war die Lynn mit einem schwarzem Jogginganzug mit gelben Streifen bekleidet. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

