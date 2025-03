Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuer auf altem Schießstand

Um 9:20 Uhr am heutigen Samstagmorgen wurde die hauptamtliche Wachabteilung der Feuerwehr Dinslaken mit der Meldung "Grasbrand" zu einem ehemaligen Schießstand der Bundeswehr im Ortsteil Oberlohberg alarmiert. Beim Eintreffen stellte sich allerdings heraus, dass es entgegen der Erstmeldung an mehreren Stellen in einem Gebäudekomplex brannte. Durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz wurden schnell die ersten Löschmaßnahmen vorgenommen. Da es sich um ein relativ breites Gebäude handelte wurde kurz darauf ein zweiter Trupp mit einem zweiten Strahlrohr eingesetzt. Nach rund zwei Stunden waren die Einsatzkräfte wieder am Standort. Unterstützt wurde die Feuerwehr von der Polizei Dinslaken. Eine halbe Stunde später lautete eine erneute Alarmierung "gelöschtes Feuer" an gleicher Stelle. Das erstausrückende HLF fuhr erneut zur Schießbahn und stellte erneut zwei kleinere Glutnester fest. Um ein weiteres Aufflammen zu verhindern, wurden alle Räume mit einem Schaumteppich versehen. Hier konnten die Einsatzkräfte nach einer guten Stunde wieder einrücken. Auch am Nachmittag blieb es nicht ruhig auf der Feuerwache. Im Ortsteil Hiesfeld war eine Dame in ihrer Wohnung gestürzt. Aufmerksame Nachbarn alarmierten die Rettungskräfte. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine Angehörige in der Wohnung der verletzten Person und konnte so den Rettungsdienst in Empfang nehmen. Um kurz nach 18:00 Uhr kam es in einem Kreisverkehr auf der Augustastraße zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Hier wurden zwei Per-sonen leicht verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden sie ins Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Beteiligt waren der Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken und die Polizei Dinslaken.

