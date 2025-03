Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: PKW kollidiert mit Stahlpfeiler

Dinslaken (ots)

Gestern Abend gegen 23:41 Uhr kollidierte ein PKW gegen ein Stahlpfeiler an der Bahnunterführung auf der B8. Aufgrund dessen rückte die Feuerwehr Dinslaken mit den Einheiten Stadtmitte und Hauptwache aus. Einsatzstichwort für die Einsatzkräfte war in diesem Fall "Person eingeklemmt". Beim Eintreffen der Feuerwehr an der gemeldeten Stelle waren alle Insassen bereits aus dem PKW. Die zwei Insassen wurde dabei aber so verletzt, dass eine Person davon vor Ort behandelt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden musste. Seitens der Feuerwehr musste erstmal nur der Brandschutz sichergestellt werden. Im Nachgang unterstützte die Feuerwehr noch die Polizei bei der Unfallaufnahme und leuchtete die Einsatzstelle aus. Das letzte Fahrzeug der Feuerwehr rückte gegen 01:30 Uhr zum Standort ein.

