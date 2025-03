Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handfeste Streits - Einbrüche in Sporthalle und Pkw - Münzautomat aufgebrochen - Gewinnspielbetrug

Iserlohn (ots)

Nachdem ihn ein anderes Fahrzeug seinen Wagen angeblich "von der Fahrbahn gerammt" hat, wurde ein 31-jähriger Mann am Freitag ein auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Westfalenstraße verprügelt. Kurz nach 17 Uhr war der Mann mit seiner Familie unterwegs im Stadtgebiet. Bei einem Abbiegemanöver sei es zu einem Streit mit den Insassen eines anderen Fahrzeugs gekommen. Der Streit verlagerte sich auf den Supermarkt-Parkplatz. Dort sollen vier Personen aus einem schwarzen Mercedes ausgestiegen und hätten ihn zusammengeschlagen. So schilderte der 31-Jährige den Sachverhalt gegenüber der Polizei. Einen Fahrzeugschaden gab es nicht. Der Leichtverletzte wollte sich selbständig ins Krankenhaus begeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich zu melden unter Telefon 9199-0.

Wegen auf das Nachbargrundstück wachsender Zweige kam es am Samstag an der Brandenburger Straße zu einem Streit zwischen Nachbarn. Nachdem ein 58-Jähriger seinen 59-jährigen Nachbarn nach eigenen Angaben vergeblich schriftlich aufgefordert hatte, die überragenden Zweige eines Kirschbaumes zu beseitigen, schritt er am Samstag selbst mit der Heckenschere zur Tat. Die Nachbarn begegneten sich und es kam zu Beleidigungen. Der eine packte den anderen angeblich am Kragen, worauf der mit der Heckenschere in die Richtung des Nachbarn geschlagen haben soll. Die Polizei fertigte gegenseitige Anzeigen wegen Bedrohung bzw. gefährlicher Körperverletzung.

Unbekannte sind zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in die Sporthalle des Berufskollegs an der Hansaallee eingebrochen. Sie traten im Inneren eine Holztür ein, zerschlugen ein Fenster und brachten Spinde auf.

In der Nacht zum Sonntag gab es mehrere Einbrüche in Pkw. An der Martin-Luther-King-Straße wurde ein Ligier durchsucht. Der Täter entwendete eine Geldbörse. An der Ginsterstraße wurde aus einem geparkten weißen Audi Q3 ein Paket und aus einem schwarzen Insignia eine Schachtel Zigaretten gestohlen. Am Hoppenbeul durchwühlten Unbekannte einen grauen Cuore Domino und entwendeten eine Fahrradtasche sowie eine Geldbörse samt Inhalt. An der Alysiusstraße haben mutmaßlich Jugendliche am Freitagabend Reifen eines geparkten Mercedes Benz C 220 CDI sowie eines Ford Galaxy zerstochen.

Ein 43-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen zwei Münzautomaten am Campingplatz am Seilersee aufgebrochen. Zeugen beobachteten ihn, wie er gegen 5.45 Uhr einen Automaten mit einer Spitzhacke bearbeitete und die Münzen stahl. Eine Polizeistreife entdeckte die beschriebene Person an der Schlesischen Straße. Die Polizei stellte Münzen und die unterwegs entsorgte Spitzhacke sicher.

Eine 68-jährige Iserlohn sollte angeblich 50.000 Euro gewonnen haben. Das wurde ihr per Facebook-Chat mitgeteilt. Die einzige Bedingung zur Auszahlung lautete, dass sie eine vierstellige Summe Gebühren vorab zahlen sollte. Die 68-Jährige kaufte mehrere Wertkarten und übermittelte die Codes. Erst danach überkamen sie Zweifel an dem Gewinn und sie schaltete die Polizei ein. Die warnt vor solchen Gewinnspielbetrügern. Der Ablauf war typisch. Seriöse Gewinnspielveranstalter verlangen keine Vorabgebühren. Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, der kann auch nichts gewinnen. (cris)

