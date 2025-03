Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wiese in Brand gesetzt - Einbruch ins Reisebüro - Öl und Lack entsorgt - Gewinnspielbetrüger - Taschendiebe - Lovescam

Hemer (ots)

Am Stormweg wurde am Samstag gegen 19.45 Uhr eine Böschung in Brand gesetzt. Unbekannte hatten an der alten Tennishalle Böller gezündet. Das Feuer verbreitete sich auf einer Fläche von ungefähr 400 Quadratmetern. Zeugen berichteten von lauten Knallen und einer Gruppe aus vier oder fünf Jugendlichen, die kurz darauf von dem Ort flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Unbekannte sind am Samstag kurz nach 1.30 Uhr nachts in ein Reisebüro an der Hauptstraße eingebrochen. Sie warfen die Schaufensterscheibe ein. Mehrere Zeugen beobachteten zwei maskierte Männer, die später in Richtung des Restaurants Akropolis flüchteten. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Ob etwas gestohlen wurde, konnte in der Nacht nicht festgestellt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Unbekannte haben an oder in einem Bach an der Hönnetalstraße Motoröl, Farben, Lacke und anderen Müll entsorgt. Der Müll lag am Samstagnachmittag ca. 250 Meter vor der Einmündung der B 515. Die Polizei stellte mehrere, teilweise unverschlossen und leere Kanister sicher und informierte Ordnungsamt und Untere Wasserbehörde des Märkischen Kreises. Ob und wieviel der Schadstoffe in den Bach gelaufen sind, war nicht festzustellen.

Eine 70-jährige Hemeranerin ist auf Gewinnspielbetrüger hereingefallen. Ein Unbekannter hatte sie angerufen und mit der freudigen Nachricht überrascht, sie habe 25.000 Euro gewonnen. Um die Summe ausgezahlt zu bekommen, brauche sie lediglich Wertkarten kaufen und ihm die Nummern durchgeben. Die Seniorin kaufte die geforderten Karten und gab in einem zweiten Telefonat die geforderten Ziffern durch. Ein Geldbote kam allerdings nicht, weshalb sie Anzeige erstattete. Die Polizei warnt vor solchen Gewinnspielbetrügern. Der Ablauf war typisch. Seriöse Gewinnspielveranstalter verlangen keine Vorabgebühren. Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, der kann auch nichts gewinnen.

Eine 74-jährigen Seniorin wurde am Freitagnachmittag in einem Modegeschäft am Hadamareplatz bestohlen. Während sie sich in dem Geschäft umschaute, hatte sie eine Tasche in den Korb ihres Rollators gelegt. Irgendwann stellte sie das Fehlen der Tasche fest. Darin lag die Geldbörse mit allen möglichen Papieren und Bargeld, ein Mobiltelefon und ein Schlüsselbund. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige auf und mahnt noch einmal ausdrücklich, Wertsachen dicht am Körper aufzubewahren. Vor allem Discounter sind beliebte Tatorte für Taschendiebe. Dort halten sie nach ihren meist älteren Opfern Ausschau. Betroffene sollten schnell reagieren, wenn Bankkarten mit abhande gekommen sind, und Anzeige bei der Polizei erstatten sowie ihre Karten sperren lassen. (cris)

Aus Spaß wird Ernst: Die Polizei schildert einen aktuellen Fall von Lovescam ("Liebesbetrug"). Eine 73-jährige Hemeranerin hat mit einem Love-Scammer angebandelt. Der Unbekannte hatte ihr im Januar über das soziale Netzwerk Facebook eine Freundschaftsanfrage geschickt. Sie nahm die Anfrage an und ging, gemeinsam mit einer Freundin, "zum Spaß" in den Dialog mit dem Unbekannten. Irgendwann wechselten sie auf WhatsApp und der Unbekannte verriet, dass er auf der Suche nach einer Frau sei und sie lieben würde. Vor drei Wochen kam es dann, wie immer in solchen Betrugsfällen: Der Unbekannte erbat eine hohe Geldsumme. Seine Lügengeschichte: Er habe einen Unfall gehabt und brauche jetzt dringend 40.000 Euro. Im Gegensatz zu anderen Opfern blieb die Hemeranerin hart: Sie habe nicht so viel Geld und mache "soetwas" auch nicht. Sie wandte sich an Meta, den Betreiber der Plattform, und meldete den Unbekannten als Betrüger. Das schrieb sie ihm auch per WhatsApp. Er machte dennoch weiter und kündigte ein Paket mit Geld an. Das Geld solle sie auf ein Konto einzahlen. Die Frau willigte ein und schickte dem Betrüger eine Kopie ihres Ausweises. In dieser Woche sollte das Paket kommen, doch stattdessen kam eine Nachricht, wonach das Paket beim Zoll in Frankreich festhänge, verbunden mit der Forderung, 4500 Euro Zollgebühren zu zahlen. Der Betrüger drohte der Seniorin, sie bei der Polizei wegen Geldwäsche anzuzeigen. Stattdessen ging die Seniorin selbst zur Polizei. Die warnt immer wieder vor den Romance- oder Lovescammern, den Heiratsschwindlern des Internet-Zeitalters. Sie sprechen schon nach wenigen Tagen, maximal Wochen, von Liebe und Heiraten. Ganz sicher kommt der Lover irgendwann in eine finanzielle Notlage oder er bittet darum, Pakete oder Geld in Empfang zu nehmen und weiterzuleiten. Dann machen sich die Opfer allerdings selbst strafbar und müssen befürchten, wegen Geldwäsche angezeigt zu werden oder mit Schadensersatz-Forderungen überzogen zu werden. Keinesfalls sollten Ausweis-Daten oder andere, sensible Daten übermittelt werden. Diese Informationen lassen sie nie wieder zurückholen. Die Polizei warnt: "Geben Sie den Betrügern keinen kleinen Finger. Die nehmen die ganze Hand!" (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell