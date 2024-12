POL-DN: Tödlicher Unfall auf der B 56

Kreis Düren (ots) - Am vergangenen Wochenende schlugen Einbrecher im Kreis Düren zweimal zu. Am Samstag (07.12.2024) brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Nörvenich ein, am Sonntag (08.12.2024) waren Einbrecher in Düren erfolgreich. Am Samstag brachen die Täter zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Nikolausstraße ein. In dieser Zeit verschafften sich die Täter durch gewaltsames ...

