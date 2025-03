POL-MK: Einbrecher aktiv

Balve (ots) - Die Feuerwehr löschte am Samstagabend gegen 20 Uhr ein Feuer nahe des Aussichtsturms Am Ebberg in Eisborn. Eine Grünfläche war in Brand geraten. Anscheinend haben Unbekannte zuvor auf dem Turm ein Feuer entzündet und die heiße Kohle gelangte auf den Waldboden, die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und bittet um Hinweise. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

mehr