Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Flammen und Einbruch

Lüdenscheid (ots)

Gezündelt

Freitag rückten Polizei und Feuerwehr zwei Mal zu kleineren Bränden aus. Um 5 Uhr am Morgen brannte eine Fußmatte im Hauseingang an der Bräuckenstraße, die Haustür des Mehrfamilienhauses wurde beschädigt. Gegen 9 Uhr dann Im Winkel: an einer provisorischen Brückeneinrichtung brannte ein Sichtschutz, der beschädigt wurde. Nun sucht die Polizei Zeugen zum Geschehen.

Einbrecher unterwegs

Unbekannte hebelten von Donnerstag auf Freitag zwischen 22 und 10 Uhr an der Tür eines Imbisses an der Wilhelmstraße. Zu Erfolg führte dies nicht, die Tür hielt stand. Nun ermittelt die Kripo. (lubo)

