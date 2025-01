Feuerwehr Moers

FW Moers: Sturmböen über Moers

Mehrere Autos beschädigt

Moers (ots)

Bis zum Montagabend (Stand: 19 Uhr), wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Moers, 8 sturmbedingte Einsatzstellen abgearbeitet.

Beginnend ab 15 Uhr galt es in den meisten Fällen, abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume von Straßen und Gehwegen zu räumen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

In Moers-Meerbeck beschädigte ein umstürzender Baum vier geparkte PKW an der Kirschenallee. Eine Gartenhütte in Moers-Schwafheim wurde ebenfalls durch einen umstürzenden Baum zerstört.

Die anfallenden Einsätze wurden durch die beiden Löschfahrzeuge der Hauptwache abgearbeitet.

