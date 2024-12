Feuerwehr Moers

FW Moers: Mehrere Müllbehälter brennen in Moers-Mattheck

Moers (ots)

Am Donnerstag (12.12.24) wurde die Feuerwehr Moers gegen 17:30 Uhr zur Leipziger Str. nach Moers-Mattheck alarmiert.

Dort brannten mehrere Müllbehälter neben einem Mehrparteienhaus. In den Folgeminuten meldeten weitere Anrufer brennende Müllbehälter am Dresdener Ring sowie der Düsseldorfer Str. in unmittelbarer Nähe. An der Düsseldorfer Str. stand zudem ein 10 m³-Absetzcontainer mit Hausmüll in Flammen.

An allen Einsatzstellen konnte ein Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude und weitere Müllbehälter verhindert werden. Die Einsatzkräfte löschten die Brände unter Atemschutz und kontrollierten die Umgebung anschließend mit einer Wärmebildkamera. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.

Im Einsatz war die Hauptwache mit zwei Löschfahrzeugen sowie die Einheiten Stadtmitte/Asberg der Freiwilligen Feuerwehr.

