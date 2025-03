Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Zimmerbrand in der Innenstadt

In der Dinslakener Innenstadt wurde gegen 16 Uhr ein Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr stellte sich heraus, dass die Bewohner des Hauses ihre Wohnungen verlassen hatten, jedoch der Bewohner der vermeintlichen Brandwohnung sich noch in dieser befand. Nachdem die Wohnungstür geöffnet worden war, konnte der Bewohner der Wohnung ins Freie gebracht werden. Er wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt untersucht und wurde anschließend in ein Dinslakener Krankenhaus gebracht. Bei der Kontrolle der Wohnung konnten keine offenen Flammen festgestellt werden. Bei der Quelle der starken Verrauchung handelte es sich um angebranntes Essen. Nach dem die Wohnung und der Treppenraum gelüftet waren, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Für die Dauer des Einsatzes, ca. eine Stunde, war die Straße komplett gesperrt. Beteiligt waren an dem Einsatz neben der Einheit Hauptwache und dem Rettungsdienst die Einheiten Stadtmitte, Hiesfeld und IUK der freiwilligen Einsatzeinheiten sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell