Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: 22-Jährige bei Zugfahrt sexuell belästigt

Marburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Opfer einer sexuellen Belästigung wurde am vergangenen Samstagvormittag (10.8.) eine 22-Jährige aus Marburg, während der Zugfahrt nach Frankfurt am Main. Die junge Frau, die mit dem Regionalexpress (RE 4155) auf dem Weg zum Christopher-Street-Day (CSD) in Frankfurt am Main war, stieg in der Universitätsstadt in den Zug und soll von Beginn an durch eine Gruppe von Männern mehrfach verbal sowie auch durch unsittliche Berührungen sexuell belästigt worden sein.

Als tatverdächtig gelten nach Angaben des Opfers u. a. zwei bislang Unbekannte. Einer der beiden Männer soll blaue Augen, kurze, blonde Haare gehabt haben. Er sei etwa 170 cm - 180 cm groß, schlank und etwa 30 Jahre alt gewesen.

Der zweite, etwa 10 Jahre jüngere Mann soll etwas kleiner, zirka 160 cm -170 cm groß gewesen sein. Er wirkte nach Angaben der Frau etwas untersetzt und hatte ein rundliches Gesicht. Die Gruppe, mit der die Männer unterwegs waren, stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss.

Die 22-Jährige erstattete später Strafanzeige bei der Polizei in Marburg. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Vorfall, insbesondere zu den Tatverdächtigen, machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

