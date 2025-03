Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz) Nachtragsmeldung zu Bedrohungslage in Trossingen - 64-jähriger Tatverdächtiger festgenommen (23.03.2025)

Trossingen / Landkreis Tuttlingen (ots)

Am Sonntagnachmittag ist ein 64-jähriger Mann aufgrund einer vorausgegangenen Bedrohung gegenübereiner 43-jährigen Frau vorläufig festgenommen worden. Wir berichteten unter: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5996919

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich die 43-jährige Frau freiwillig in der Wohnung ihres Lebensgefährten. Gemeinsam konsumierten die Beiden den Tag über Alkoholika. Aufgrund der Alkoholisierung geriet das Paar in Streit in dessen Verlauf der 64-Jährige die Frau schlug und mehrfach drohte, sie mit dem Messer zu töten.

Eine Spezialeinheit der Polizei, die aufgrund der Aussage, dass der 64-Jährige im Besitz einer Schusswaffe sein soll, hinzugezogen worden war, nahm den Mann widerstandslos fest.

Bei der heute stattgefundenen Durchsuchung der Wohnung des Mannes stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe sicher. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rottweil entließ die Polizei den Mann auf die Straße.

Die weiteren Ermittlungen bzgl. der Körperverletzung und Bedrohung werden durch das Kriminalkommissariat Tuttlingen geführt und dauern an.

Staatsanwaltschaft Rottweil, Erster Staatsanwalt Frank Grundke Telefon: 0741 243- 0

Polizeipräsidium Konstanz, Erste Kriminalhauptkommissarin Tatjana Deggelmann Telefon: 07531 995-1010

