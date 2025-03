Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Alkoholisiert unterwegs (23.03.2025)

Rottweil (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr ist eine Autofahrerin betrunken unterwegs gewesen und hat ein Verkehrsschild überfahren. Die 18-jährige Mercedes-Fahrerin kam am Kreisverkehr Kriegsdamm auf die Gegenfahrbahn und überfuhr hier ein Verkehrszeichen. Statt anzuhalten setzte sie die Fahrt fort. Einer Streifenwagenbesatzung fiel die Frau durch ihre unsichere Fahrweise auf. Sie kam mehrmals auf die Gegenfahrbahn und stieß rechts gegen den Fahrbahnrand. Eine Verkehrskontrolle und ein Alkoholtest bestätigten die Fahrweise mit einem Wert von über zwei Promille. Neben einer Blutentnahme gab sie in der Folge auch ihren Führerschein ab. Der Sachschaden am Verkehrszeichen steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell