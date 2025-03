Blumberg (ots) - Am Donnerstag hat ein bislang Unbekannter an der Achdorfer Straße ein Auto gestohlen und ist damit durch Blumberg gefahren. Gegen 14 Uhr stand ein weißer Citroen vor dem Gebäude der Sonnhaldenklinik, als ein unbekannter Mann in einem unbeobachteten Moment in das Auto einstieg und wegfuhr. An dem Wagen war zu diesem Zeitpunkt noch die Laderampe am ...

mehr