Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, B491, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der B491 zwischen Tuttlingen und Emmingen - Überholmanöver missglückt (21.03.2025)

Emmingen-Liptingen, B491 (ots)

Bei einem missglückten Überholmanöver ist am Freitagmittag auf der Bundestraße 491 zwischen Tuttlingen und Emmingen glücklicherweise niemand verletzt worden. Kurz nach 14 Uhr überholte ein 88-Jähriger mit einem Mercedes einen vor ihm fahrenden Lastwagen. Nachdem der Mann die Entfernung falsch einschätzte, versuchte der 88-Jährige auf Höhe des Lasters noch nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Seat eines 37-Jährigen zu verhindern, was jedoch nicht mehr gelang. Die A-Klasse kollidierte erst seitlich mit dem Anhänger des Lastwagengespanns und in der Folge frontal mit dem Seat, der aufgrund sofortiger Vollbremsung bereits auf der Fahrbahn zum Stillstand gekommen war. Dabei blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. An den beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 22.000 Euro, am Sattelauflieger des Lasters entstand lediglich geringer Schaden.

