Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall unter Motorradfahrern - 54-Jähriger verletzt (22.03.2025)

Tengen (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Rohrertalstraße am Samstagmittag gestürzt und hat sich dabei verletzt. Ein 54-Jähriger fuhr hinter einem 69-jährigen Biker auf der Rohrertalstraße. An der Einmündung zur Ludwig-Gerer-Straße bemerkte der 54-Jährige zu spät, dass der Vorausfahrende bremste und prallte mit seiner Moto Guzzi in das Heck der Triumph. Daraufhin kam er zu Fall, wobei er sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell