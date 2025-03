Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, L226, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L226 - Fehler beim Abbiegen führt zu Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro (22.03.2025)

Steißlingen, L226 (ots)

Ein Unfall infolge eines Fehlers beim Abbiegen hat am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 226 zu Blechschäden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro geführt. Ein 54-jähriger Renault-Fahrer bog von der L226 nach links auf einen Parkplatz ab, übersah dabei einen entgegenkommenden VW Golf einer 65-Jährigen und kollidierte mit dem Wagen. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand jeweils Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

