POL-UL: (GP) Göppingen - Brennender Lkw

Am frühen Dienstagmorgen stand ein Lkw mit Plane in Göppingen in Vollbrand.

Kurz vor 4 Uhr bemerkte ein Zeuge den Brand in der Heinrich-Laderer-Straße. Feuerwehr und Polizei rückten aus und stellten den brennenden Lkw mit Planenaufbau auf der Straße fest. Der Mercedes parkte vor einem Wohngebäude. Davor stand noch ein Pkw. Kurz nach dem Eintreffen der Polizei kam es zu mehreren Verpuffungen an dem Lkw. Durch die Druckwelle waren zwei Fensterscheiben an einem Wohngebäude geborsten. Auch ein am Einsatz beteiligter Polizeibeamter stürzte zu Boden, als der Brand zu einer Detonation an dem Laster führte. Der Polizist zog sich Verletzungen zu und kam in eine Klinik. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Um 4.30 Uhr war der Lkw vollständig gelöscht.

Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll das Feuer wohl am Lkw ausgebrochen sein. Durch die Hitze wurde der davor geparkten Pkw im Heckbereich stark beschädigt. Was der Lkw geladen hatte, muss die Polizei noch ermitteln. Da die Brandursache derzeit noch unklar ist und eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Tel. 07161/632360. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

