Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 42-jährige Autofahrerin verursacht mit knapp 3,5 Promille Unfall - insgesamt rund 23.000 Euro Blechschaden (22.03.2025)

Singen (ots)

Eine stark betrunkene Autofahrerin hat am Samstagabend auf der Einmündung der Bohlinger Straße auf die Georg-Fischer-Straße einen Unfall verursacht. Die 42-jährige Kia-Fahrerin war auf der Georg-Fischer-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung zur Bohlinger Straße missachtete sie die Rot zeigende Ampel und prallte einen abbiegenden Mercedes CLK einer 62-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Autos wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro am Kia und etwa 8.000 Euro am Mercedes.

Ein im Rahmen der Unfallaufnahme bei der 42-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 3,4 Promille, weshalb die Frau neben ihrem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben musste.

Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell